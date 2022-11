Atalanta Inter 1-1 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMOVIOLA Inizio alle 12.30 E’ cominciato il match4? ottimo inizio da parte della Dea che si dimostra ordinata 12? OCCASIONE. Tiro di Dimarco, ma Musso para senza problemi. 15?VICINA AL GOAL. Prima Koopmeiners con una conclusione dalla destra,poi tramite angolo Scalvini di testa impegna, ancora, Onana 23? RIGORE PER L’. Zapata atterrato in ...