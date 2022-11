Truffava gli anziani fingendosi un' addetta del Comune | arrestata 31enne

(Di sabato 12 novembre 2022) Si fingeva un'delincaricata per la vigilanza per truffare gli. Una 30enne di Bologna è finita in manette a seguito delle indagini coordinate dalla squadra mobile di Bologna, che ha eseguito l’ordinanza...

La procura distrettuale della Repubblica, ha richiesto e ottenuto la misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico, per sei mesi, per un 36enne catanese, dipendente delle poste, indagato ...1' DI LETTURA CATANIA - Sospeso dal servizio per sei mesi un impiegato postale , indagato per truffa a una utente: il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip di Catania, su richiesta della ...Si fingeva un'addetta del Comune incaricata per la vigilanza per truffare gli anziani. Una 30enne di Bologna è finita in manette a seguito delle indagini coordinate dalla squadra mobile di Bologna, ch ...La polizia di Bologna ha arrestato una trentenne accusata di diverse truffe a danno di persone anziane. L'episodio da cui è scaturita la misura cautelare si è ...