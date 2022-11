Pioli | '2022 molto positivo | la classifica non ci piace Il Milan di quest'anno è più forte Sui giovani | Ibra e Furlani'

Si chiude unpositivo per noi dicema non dobbiamo fermarci". E a chi critica il mercato dice: "Sono convinto delle qualità dei nuovi, è normale dare tempo per adattarsi, dare e ...... queste le prime parole dell'allenatore del Milan, Stefano, alla vigilia dell'ultima di ... Ilè stato molto positivo per noi, ma non ci dobbiamo fermare".L'allenatore rossonero vuole riscattare la brutta prestazione con la Cremonese, e salutare il 2022 al meglio, ovvero con una vittoria."Ibra in ritiro a Dubai Il programma è che venga con noi, che sia disponibile per la Salernitana dirlo oggi è un po' ...