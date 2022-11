Il Foglio

In questo piccolo immaginario borgo romagnolo, affacciato al Mare, "è facile riconoscersi,... "Mura" aveva sempre pensato che "Borgomarina fosse ilperfetto, il posto dove nascere, ...Alle famiglie italiane nei giornali si tende a prospettare undi personaggi mitici, in ... 14 agosto e 5 settembre 1959) e racconterà gli italiani in vacanza, dal Tirreno all'; da ... Microcosmo Adriatico. Il viaggio di Robert Kaplan tra le due sponde del mare superum