La crisi delle criptovalute | Ftx come Lehman?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 12 novembre 2022) Il crollo dell’exchange diFTX, uno dei più grandi e rinomati attori nel mercato degli asset digitali, sta suscitando allarme tra le persone che possiedonoe tra gli investitori di un settore che solo un anno fa sembrava in continua ascesa. Molti stanno paragonando l’implosione di FTX a un “momento“, riferendosi al crollo del 2008 della banca d’investimento che ha provocato onde d’urto in tutto il mondo. Venerdì, infatti, FTX ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti attraverso il cosiddetto Chapter 11. La mossa è arrivata pochi giorni dopo che il rivale più grande Binance ha fatto marcia indietro sui suoi piani per acquisirla, dopo unadi liquidità dovuta al ritiro di fondi da parte dei clienti, e vani tentativi di raccogliere circa 9 miliardi di dollari per far fronte alle sue ...