Bologna show nel derby contro il Sassuolo | 3-0 e scatto in classifica

(Di sabato 12 novembre 2022) E’ delilil, grandissima prestazione della compagine di Thiago Motta, l’arrivo in panchina dell’ex Spezia ha permesso alla squadra di cambiare passo. Ancora un passo indietro dell’11 di Dionisi, le sconfitte nelle ultime 4 partite sono adesso tre e la situazione dinon è così tranquilla. Ilsi gioca le carte Soriano, Arnautovic e Aebischer, gli ospiti rispondono con Traore, Pinamonti e Lauriente. La gara si sblocca al 30? e il marcatore è stato proprio Aebischer. Ilnon ha la forza di reagire e i padroni di casa dilagano nella ripresa con i gol di Arnautovic e Ferguson. Finisce 3-0, ilsale a 19 punti ed è una delle squadre più in forma. Ilfermo a 16 punti, ...

il Resto del Carlino

Dopo, le ultime due date a Genova (16.11) e Firenze (23.11, già sold - out). I biglietti per la data di Genova sono disponibili sul sito web https://.thecomedyclub.it/. Loè ...... promettevano spettacolo nel big match della dodicesima giornata eè stato. Ad esultare alla ... al secondo ko nel torneo dopo quello didi metà ottobre. I ragazzi di Montero hanno provato ... Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend dell'11, 12 e 13 novembre 2022 I rossoblù di Thiago Motta tornano al successo dopo il pesante ko per 6-1 in casa dell'Inter: prestazione brillante al Dall'Ara ...I rossoblù di Thiago Motta tornano al successo dopo il pesante ko per 6-1 in casa dell'Inter: prestazione brillante al Dall'Ara ...