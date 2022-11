Totti e Ilary Blasi in tribunale | l' udienza sul caso Rolex Un' ora in aula | poi vanno via in silenzio

E' terminata la seconda udienza ma era il primo incontro in tribunale di Francesco...11 novembre 2022 a a aUdienza davanti al giudice civile: all'ordine del giorno la collezione di orologi che la conduttrice dell'Isola dei famosi non avrebbe restituito all'ex capitano della Roma ...Totti e Ilary si sono incontrati, costretti davanti ad un giudice in un’aula di tribunale per raccontare le rispettive verità del furto reciproco di Rolex e borsette. La seconda udienza del processo s ...