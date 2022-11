Corriere dello Sport

Chrisè rimastodal Mondiale, visto che il c.t. Southgate ha deciso di non convocarlo con l'Inghilterra. Lui, dal canto suo, è rimasto in silenzio, mentre sua moglie Sam, su Instagram, ha ...L'episodio per me è di una gravità inaudita, tagliaun giocatore che adesso deve andarsene ... Se parla solo dell'azione del gol non penso che la cosa regga, visto che Pinamonti anticipa, ... Smalling fuori dal Mondiale, l'emozionante messaggio della moglie Chris Smalling è rimasto fuori dal Mondiale, visto che il c.t. Southgate ha deciso di non convocarlo con l'Inghilterra. Lui, dal canto suo, è rimasto in silenzio, mentre sua moglie Sam, su Instagram, ...La dichiarazione dell’allenatore dopo Sassuolo-Roma nei confronti del difensore è decisamente fuori dai canoni, ma se Mou lo ha fatto non è per inesperienza, né per un raptus di rabbia ...