Sanità | Giuliano UGL | “Nel Lazio Zingaretti e D’Amato lasciano macerie Operatori alla base di un nuovo SSR”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 novembre 2022) “L’ormai ex Governatore delNicola, dimissionario, si lascia alle spalle ledi unaregionale dimenticata, affondata, senza alcun progetto di rilancio. Responsabile, quanto lui, è l’Assessore. Sapere che lo stesso sarà candidatoguida del prossimo Consiglio di Via della Pisana dimostra come nessuno sia in grado di assumersi le responsabilità di questo sfacelo” dichiara Gianluca, segretario Nazionale della Ugl Salute. “La carenza degli organici – prosegue il sindacalista – è la prima causa del collasso del SSR e di un’assistenza che è stata di fatto negata ai cittadini che sempre più hanno dovuto rivolgersi al privato. Dirittosalute? Una chimera, se è vero che le liste d’attesa si allungano ...