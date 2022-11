Philip Morris | Hannappel “Impegno per costruire un futuro senza fumo”

(Di venerdì 11 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Non essere sostenibili significa avere alti costi di energia e di gestione dell'azienda che oggi sono limiti importanti. Essere efficienti è utile sia per l'ambiente che per l'azienda”. Lo ha detto Marco, presidente e amministratore delegato diItalia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress ?conomy.ha appena annunciato il lancio in Italia di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato dei prodotticombustione dell'azienda. “E' un prodotto superiore che cambia il paradigma”, ha spiegato, che ha presentato i dettagli del nuovo device elettronico spiegando che si tratta di “una tecnologia completamente nuova, un'innovazione molto accattivante, dopo due anni dal lancio ...

... Claudio Brachino affronta i principali temi economici del momento e intervista Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua, e Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di...Ma complice la tecnologia di una grande multinazionale del tabacco come, la vita delle sigarette è probabilmente destinata a durare giusto due secoli. Se le cose, infatti, andranno ...L'obiettivo ambizioso dell'Oms, far smettere al mondo di fumare, è condiviso e rilanciato da un colosso del tabacco come Philip Morris che sta investendo in innovazione e tecnologia a induzione.Il risultato della ricerca di innovazione e semplicità è un prodotto che presenta una rivoluzionaria tecnologia a induzione per il riscaldamento del tabacco.