Omicidio a Saronno | 11 anni di carcere per La Mura

(Di venerdì 11 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordidavanti al bar di via Varese, il gip ha condannato Michele Laa 11di reclusione, 3 in più di quelli che aveva chiesto il pm per la morte di Francesco Costa.di: pena più dura per LaUna pena più dura di quanto richiesto dal pubblico ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato a 11 anni Michele La Mura per l'preterintenzionale di Francesco Costa, aggredito fuori da un bar nel gennaio scorso, a, in provincia di Varese. La vicenda risale all'8 gennaio scorso, quando - secondo la ...... S2 Mariano Comense/Seveso - Milano Rogoredo, S9- Seregno - Albairate, S13 Milano Bovisa - ... introduzione del reato disul lavoro; il salario minimo a 10 euro l'ora contro la pratica ...La sentenza di primo grado del Tribunale di Busto ha riconosciuto Michele La Mura responsabile di omicidio preterintenzionale per la morte di Francesco Costa avvenuta fuori dal locale l'8 gennaio scor ...Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato a 11 anni Michele La Mura per l'omicidio preterintenzionale di Francesco Costa, aggredito fuori da un bar nel gennaio scorso, a Saronno, in provincia di Var ...