Migranti | Mattarella | responsabilità condivisa e rispetto diritti

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Cruciale per la stabilità e per la prosperità dell'Unione Europea è anche la stabilità e la prosperità del nostro vicinato meridionale. L'interdipendenza esistente tra le due sponde del Mediterraneo ...

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergionel suo intervento all'House of ...sarà corrispondente al grado di solidarietà che oggi viene riservata a loro e ai loro"."Mentre ...Mentre intensifichiamo il dialogo con i Paesi terzi di origine e transito dei, dobbiamo ... Così si progetta un futuro condiviso", le parole del Presidente della Repubblicaa ...Milano, 11 nov. (askanews) - 'Cruciale per la stabilità e per la prosperità dell'Unione Europea è anche la stabilità e la prosperità del ...Roma, 11 novembre 2022 - 'Sui migranti servono scelte condivise dell’Unione Europea'. Lo ha detto Sergio Mattarella all’House of Government di Maastricht in occasione dei trent’anni del Trattato sull’ ...