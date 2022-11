Ladispoli | molestano una ragazza davanti alla stazione | coppia di giovani rischia il linciaggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Se la sono vista brutta, i due ragazzi che hanno importunato una giovane donna in piazzale Roma, nei pressi dellaferroviaria di. I due, intorno alle 14:30 di oggi, 11 novembre, hanno iniziato a infastidire una. Prima i complimenti e il tentativo di approccio, mal gradito dgiovane. Le attenzioni, però, nonostante il netto rifiuto della, sono continuate, diventando sempre più pesanti, al punto che lasi è sentita braccata. I due hanno infatti iniziato a molestarla, impaurendola. Il suo atteggiamento spaventato non è però sfuggito ai numerosi passanti, che non hanno esitato a intervenire. Parapiglia in piazza Diverse persone sono intervenute in difesa della, minacciando di picchiare i due molestatori. E’ quindi nato ...