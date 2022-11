Il cappotto extra long è tendenza

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ogni anno la stagione fredda arriva sempre con la stessa domanda: quale sara? ilche mi accompagnera? in questi mesi? Che sia corto, tinta unita, dalle maniche spropositate o super attillato, e? sicuramente il capo che definisce il nostro stile. Per questo inverno le passerelle suggeriscono i cappotti entracome trend di stagione, proposti nelle varianti piu? diverse, con lunghezze che partono da sotto al ginocchio fino ad arrivare a sfiorare il pavimento. Dal classico nero doppiopetto alle tonalita? piu? accese, per i piu? affezionati al marchio invece non mancano le stampe monogram. Cavalcando l’onda di comfort che non si riesce ad abbandonare in seguito alla pandemia, l’oversize e? ormai un must, a volte accompagnato da spalline spropositate o voluminose maniche a sbuffo. Il nylon si sta facendo strada tra i tessuti che hanno sempre ...