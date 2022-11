I russi in fuga da Kherson scappano col trenino della giostra

(Di venerdì 11 novembre 2022) La grande ritirata daè cominciata da tempo, per trasferire la popolazione filorussa oltre il fiume Dnepr. E nelladalla città occupata portano via veramente tutto: nel video compare undelle giostre, incolonnato tra le vetture dirette a Est. Una presenza surreale nel drammadisfatta più grave per l'armata di Mosca.

