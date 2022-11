F1 | orario qualifiche 11 novembre | programma GP Brasile 2022 | tv streaming | guida Sky e TV8

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si partirà a mille quest’oggi per il Gran Premio deldi Formula 1: dal momento che nella giornata di domani è inla Sprint Race, oggi venerdì 11comincia il penultimo GP della stagione con la tradizionale prima sessione di prove libere seguita dalle. Infatti, nella serata odierna (a partire dalle ore 20:00) verrà stabilita la griglia di partenza per la Sprint Race di domani; grazie a SkySportUno, SkySportF1 e SkySport4k sarà possibile seguire in diretta televisiva le(compresi i serviziSkyGo e NOW Tv), mentre non è prevista copertura in chiaro su TV8. F1, si parte subito con ledel GP di San Paolo in vista della Sprint Race di domani Di seguito, tutte le informazioni sul ...

Sarà un appuntamento serale con Q1, Q2 e Q3 per via del fuso. Ad anticipare lec'è la prima sessione di prove libere 1 alle ore 16.30: entrambi gli appuntamenti saranno visibili su ...Lesaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma non avranno la copertura gratis su TV8 . Per quanto riguarda la Sprint Race e la Gara di domenica, invece, gli abbonati ...Prima giornata in pista a Interlagos: si gira per le FP1 alle 16.30 e poi alle 20 la sessione per la pole e lo schieramento della mini gara del sabato. Gli aggiornamenti in tempo reale ...Sono in programma oggi, venerdì 11 Novembre, le qualifiche dal circuito di Interlagos in Brasile. La sessione sarà trasmessa in diretta esclusiva in TV su Sky Sport F1, in streaming su NOW mentre non ...