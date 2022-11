Can Yaman trova un difensore d’eccezione | ' ' È un professionista | si prepara anima e corpo' '

Tra la penultima e l'ultima puntata di Viola Come Il Mare, gli attorie Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il motivo di questo defollow è ancora ignoto e c'è chi ha ipotizzato che i protagonisti dello sceneggiato diretto da Francesco ...è completamente sparito dai radar, risucchiato dal suo impegno sul set de El Turco , che lo ha portato a Budapest per sei lunghi mesi durante i quali si calerà nella parte al fianco di Greta ...Can Yaman difeso da Alfonso Signorini, che apprezza il suo lavoro sul set di Viola come il Mare e si augura di vederlo nella seconda stagione della Fiction di Canale 5.Viola come il mare 2 con Can Yaman è confermata su Canale 5 ma, il debutto della fiction slitta. I numerosi fan e spettatori che hanno seguito le vicende della coppia Francesco-Viola durante la prima ...