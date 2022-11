Basket | Gianmarco Pozzecco su Paolo Banchero | “Pronto ad andare a dormire a casa sua”

(Di venerdì 11 novembre 2022)si sta preparando per Italia-Spagna, match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di. Il CT della nostra Nazionale sogna il colpaccio contro i Campioni d’Europa e vuole vivere una serata magica alla Vitifrigo Arena di Pesaro (palla a due alle ore 21.00). Il tecnico punta alla vittoria di lusso che permetterebbe agli azzurri di compiere un passo decisivo verso la prossima rassegna iridata, ma è consapevole che servirà una grande magia contro la solida compagine iberica. Va ricordato che entrambe le squadre devono fare i conti con diverse defezioni, considerando i giocatori impegnati in NBA o con le squadre di Eurolega/Eurocup. Il potenziale non è dunque quello visto durante l’ultima rassegna continentale, quando la Spagna conquistò il titolo e l’Italia si fermò ai quarti di finale contro la Francia ...

