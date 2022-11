Alessia Piperno è tornata a casa Ecco le sue prime parole

(Di venerdì 11 novembre 2022)dopo 45 giorni di detenzione in un carcere di Teheran in Iran.le sue“Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata”, sono queste lecheha detto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che l’ha accolta all’aeroporto di Roma nel tardo pomeriggio di ieri, 10 novembre, quando è rientrata in Italia con un volo di Stato. Dopo l’annuncio della liberazione della premier Meloni sono passate poche ore e la travel blogger è finalmente. Ad accoglierla allo scalo di Ciampino vi erano i ...

