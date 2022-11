1 patata | 1 carota | 1 zucchina e prepari un secondo super gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 novembre 2022) Servire delle crocchette a tavola è il modo migliore per convincere i bambini, ma anche alcuni adulti, a mangiare le verdure. Quelle di patate con carote e zucchine, ad esempio, sono perfette per far avvicinare anche i più scettici. Più buone della carne, sono facili ed estremamente veloci da preparare. Un’ottima soluzione per svuotare il frigo in un battito di ciglia. Ecco di seguito gli ingredienti e i passaggi utili per cucinare queste delizie. Crocchette di patate con carote e zucchine: ingredienti Preparate le verdure utilizzando: 1½ cucchiaino di sale 1Realizzate l’impasto con: 2 cucchiai di farina ½ cucchiaino di sale 20 gr di sesamo cotto 25 gr di olio vegetale 20 gr di cipolla verde 3 uova Nella padella aggiungete: Olio vegetale un giro Procedimento Tagliate a metà la...