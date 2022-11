Verona Juve 0-1 LIVE | Kean firma il vantaggio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Al Bentegodi, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Occasione Hongla – Sbaglia il passaggio Kostic e ilriparte. Lasagna allarga per Hongla, che vince il contrasto con Kostic e cross al centro. Respinge in angolo la difesa. 3? Tiro Sulemana – Pallone respinto da Danilo, Sulemana calcia di collo esterno dal limite sfiorando il palo. 7? Salva Cuadrado – Terracciano salta secco Kostic, cross sul secondo palo per Djuric ben anticipato ...

17:45, ile poi la Lazio: ecco come Allegri utilizzerà Di Maria L'argentino, rientrato contro l'Inter dopo che in campionato non si vedeva da settembre, vuole tornare subito a incidere. ...17:45, ile poi la Lazio: ecco come Allegri utilizzerà Di Maria L'argentino, rientrato contro l'Inter dopo che in campionato non si vedeva da settembre, vuole tornare subito a incidere. ...47' Occasione Verona: cross in mezzo su punzione per Dawidowicz che anticipa tutti, ma manca l'appuntamento col pallone 46' Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due ...46' Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due squadre 45'+1 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Meglio il Verona nella prima frazione di gara, i bianconeri hanno sofferto il pressing ...