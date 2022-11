Verona Juve 0-0 LIVE | Sulemana si divora il gol | ma è fuorigioco INTERVALLO

(Di giovedì 10 novembre 2022) Al Bentegodi, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 2? Occasione Hongla – Sbaglia il passaggio Kostic e ilriparte. Lasagna allarga per Hongla, che vince il contrasto con Kostic e cross al centro. Respinge in angolo la difesa. 3? Tiro– Pallone respinto da Danilo,calcia di collo esterno dal limite sfiorando il palo. 7? Salva Cuadrado – Terracciano salta secco Kostic, cross sul ...

...03/03 Venerdì 20.45 Napoli - Lazio 04/03 Sabato 15.00 Monza - Empoli 04/03 Sabato 18.00 Atalanta - Udinese 04/03 Sabato 20.45 Fiorentina - Milan 05/03 Domenica 12.30 Spezia - Hellas...0 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Cominciata. 2 Occasione ...23' Punizione per la Juventus per un fallo su Fagioli: Cuadrado mette in mezzo ma Bonucci viene anticipato di testa da Doig 21' Ci prova Milik: lancio lungo di Bonucci che ...18:31 - Inizia la gara al Bentegodi. La Juve muove il pallone. 18:27 - Squadre in campo 18:22 - Riscaldamento finito. A breve il calcio d'inizio 18:00 - Squadre in campo per ...