Stadio Arechi | incontro proficuo tra Questore e tifosi VIDEO

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Finisce tra la soddisfazione finale l’che si è svolta oggi pomeriggio in questura tra Giancarlo Conticchio ed una rappresentanza della tifoseria granata. Al centro del confronto i lavori alloe le decisioni che sono state sancite anche durante la riunione del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è svolta questa mattina in prefettura a Salerno. Ilha mostrato grande disponibilità e nessuna difficoltà ad aprire curva Nord e settori distinti alla tifoseria ospite laddove il Comune di Salerno andrà avanti con i progetti che sono stati presentati questa mattina anche alla presenza del prefetto Francesco Russo con l’impegno di recepire le indicazioni sulla sicurezza avanzate proprio dalConticchio. Di seguito la ...

...dei valori dello sport, nonché delle progettualità allo studio per apportare miglioramenti alla struttura dello. L'incontro è stato propositivo e ha permesso una intelocuzione fruttuosa ...Salerno . I lavori in programma allodi Salerno sono stati esaminati nel corso della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta questa mattina in Prefettura a Salerno. All'incontro hanno ...I tifosi granata hanno subito preso nota, perché in questo ventaglio di gare figurano pure le sfide di lusso contro il Milan a San Siro e contro l'Inter allo stadio Arechi.28 e 29 giugno Stadio Arechi di Salerno. Dopo la consegna del prestigioso Premio consegnato al Campidoglio,nel suo secondo appuntamento a Roma,ha ringraziato Roma,il Sindaco Roberto ...