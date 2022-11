Qatar 2022 | Walid Cheddira unico italiano ai Mondiali

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lo avevamo anticipato ma adesso è ufficiale: aidiil marchigianosarà l’presente. Farà parte della rosa del Marocco di mister Hoalid Regragui, avendo ‘Ualino’ la doppia cittadinanza (italiana e marocchina). Il bomber del Bari, dunque, raggiunge un obiettivo incredibile, impensabile fino a qualche anno fa, quandofaceva parte del club della Sangiustese in Serie D (foto). E ancor prima delle giovanili del Loreto Calcio, nelle Marche, la regione che lo ha lanciato nel grande calcio. A casain queste ore è iniziata la festa. Papà Aziz si è detto orgoglioso del suo ragazzo, così come tutta la famiglia e i cari amici e sostenitori del goleador di ...

...Mané fa parte della Nazionale senegalese che parteciperà alla fase finale dei Mondiali in. Il ... 10 novembreSfuma il sogno mondiale di Robin Gosens . L'esterno dell' Inter figura infatti tra gli esclusi della lista definitiva dei 26 convocati perresa nota dal ct della Germania Hans - Dieter Flick, che ha sciolto con qualche ora d'anticipo sul termine fissato a domenica 13 novembre i dubbi in merito alla composizione della squadra ...Altri retroscena sul Mondiale in Qatar. I lavoratori migranti impiegati negli stadi della competizione sono stati fatti evacuare dai cantieri prima delle ispezioni della FIFA, per evitare esposti e ...Il ct della nazionale inglese Gareth Southgate ha commentato la sorprendente esclusione di Fikayo Tomori per Qatar 2022. Il difensore centrale inglese infatti, non fa parte della lista dei 26 ...