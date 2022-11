PRIMO WATER CORPORATION ANNOUNCES THIRD QUARTER 2022 RESULTS | INCREASES 2022 FULL YEAR REVENUE GUIDANCE AND INCREASES 2024 EARNINGS TARGETS

(Di giovedì 10 novembre 2022)growth of 17% inDirect &Exchange, 11% inRefill &Filtration, and 47% inDispensers TAMPA, Fla., Nov. 10,/PRNewswire/(NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (the "Company" or ""), a leading provider of sustainable drinkingsolutions in North America and Europe, today announced itsfor theended October 1,. (Unless stated otherwise, allcomparisons are relative to the...

NerdPool

Il nuovo prodotto debutterà negli Stati Uniti il 6 dicembre prossimo e le vicende si svilupperanno tra gli eventi delcapitolo di Avatar e quelli che vedremo in Avatar: The Way of. Leggi ...... ha approvato ilpiano di sostenibilità e lanciato il piano strategico al 2026 per un ... Per applicare il piano strategico, la società intende ricorrere a nuove tecnologie, come lo smart... Avatar: James Cameron spiega alcuni dettagli di The Way of Water (Teleborsa) - Acqua depurata da impiegare in agricoltura per far fronte ai problemi causati dalla siccità, fanghi da depurazione impiegati per produrre energia pulita e a km0, impianti di depurazione ...