Ordine | «Ogni volta che De Ketelaere entra sembra che debba attraversare una selva oscura»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Franco, nella sua analisi del momento del Milan, ha puntato il dito sullo scorso mercato estivo dei rossoneri Francoha analizzato su Il Giornale il momento del Milan e criticato il mercato estivo dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ai lunghi infortuni avrebbe dovuto sopperire il mercato estivo puntato su 3 ragazzi arrivati l’ultimo giorno (Dest, Vrackx e Thiaw) più Adli, Pobega, Origi e De. E qui cominciano le dolenti note. Perché Kessie e Romagnoli non sono stati sostituiti e in cambio sono arrivati il celebrato (prima del tempo) CDK e Orisi sul quale Pioli stesso aveva puntato per riparare alla polungata preparazione post operatoria di Ibrahimovic. De, che tutti aspettano con fiducia sempre ridotta, è indecifrabile non sul piano tecnico ma nei gesti e ...