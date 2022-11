Mattarella a L' Aia saluta studenti | Grazie per quanto fate qui

Agenzia askanews

Il Presidente della Repubblica Sergioè arrivato a L'per la seconda tappa della sua visita di Stato nei Paesi Bassi. Il capo dello Stato e la figlia Laura si sono recati al Herdenkings monument per la deposizione di una ...Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioincontrando a L'i vertici delle Camere nell'ambito della sua visita di Stato in Olanda. 10 novembre 2022 Mattarella a L'Aia saluta gli studenti italiani: "Grazie per quanto fate qui" L'Aia, 10 nov. (askanews) - 'La nostra economia è connessa e, come dissi al quirinale in occasione del 60mo del trattato di Roma, in Europa ci ...L'Aia, 10 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a L'Aia per la seconda tappa della sua visita di Stato ...