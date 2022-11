Knives Out | Rian Johnson è pronto ad altri sequel per il franchise

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’ultimo film di, Glass Onion: AOut Mystery, uscirà nelle sale tra due settimane, ma il regista del sorprendentediOut e la sua star, Daniel Craig, sono già proiettati verso, in cui l’intrepido investigatore Benoit Blanc, dovrà risolvere nuovi misteri. Dopo il successo del primo film della serie,Out, che ha ricevuto il plauso della critica, una nomination all’Oscar e un superbo incasso di 311,4 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 40 milioni,ha ricevuto 469 milioni di dollari da Netflix per i diritti di dueindipendenti. Tuttavia, il regista non sta pensando a un solo, anzi, ha ammesso a Total ...

Prima di recitare insieme in Glass Onion -, il nuovo film di Rian Johnson, Dave Bautista e Daniel Craig avevano già condiviso la scena in Spectre , il Bond movie diretto da Sam Mendes arrivato nelle sale nel 2015 ( LEGGI LA ...Chi ha ucciso lo scrittore di best-seller, nella sua villa di Los Angeles In prima tv su Rai1 in prima serata, stasera arriva il mystery che ha rilanciato il genere «Agatha Christie rivisitato». Un o ...Daniel Craig è molto più felice di interpretare Benoit Blanc che l'agente segreto James Bond: questa è la conclusione aa cui è giunto il collega di set Dave Bautista.