Gf Vip 7 | questa sera l’ultima puntata in onda di giovedì | ecco quando ritornerà il doppio appuntamento

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Come avevano già scritto qualche settimana fa, il Grande Fratello Vip rinuncerà alsettimanale per i Mondiali. La produzione del reality show, programma di punta delle reti Mediaset in questo caldo autunno, ha preferito non contrapporsi al Campionato mondiale di calcio che – ahinoi – non vedrà giocare la Nazionale Italiana per la secvolta consecutiva. Come hanno riportato i colleghi di TvBlog.it, Dalla prossima settimana vedremo inil Grande Fratello Vip 7 solo nellata del lunedì, mentre perprossimo è prevista la secdel programma di varietà Zelig. Il Grande Fratello Vip poi andrà insolo di lunedì anche dopo i Mondiali di calcio, visto il periodo natalizio e così sarà anche ...