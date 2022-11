Dl aiuti | Cdm convocato alle 19

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri èin data odiernaore 19.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: Decreto-legge: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Presidenza - Economia e finanze); Decreto legislativo: Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46 - Esame preliminare - (Presidenza - Difesa); Varie ed eventuali.

alle 19 Sale a 5.000 l'uso del contante e arriva un bonus per chi installa il Pos. Ma non solo: ... Sono solo alcune delle misure contenute in una bozza del Dl- quater in arrivo questa sera ...Lo prevede una misura inserita in una bozza del decretoquater atteso oggi in. La misura è destinata alle 'imprese residenti in Italia' e concede la possibilità di rateizzare gli importi '...Lo prevede una misura inserita in una bozza del decreto aiuti quater atteso oggi in cdm. La misura è destinata alle «imprese residenti in Italia» e concede la possibilità di rateizzare gli importi ...Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi..