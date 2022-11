Covid | crollo dei contagi | – 23 5% nell’ultima settimana In calo anche ricoveri e decessi Intensive stabili

(Di giovedì 10 novembre 2022) Scendono idel 23,5%, idel 6,3% e idel 4,1%.invece le terapie. Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE nella26 ottobre – 1 novembre, rispetto allaprecedente. I nuovi casi sono 180.517 contro 236.023, i536 contro 559. Ingli attualmente positivi (441.425 contro 499.999), le persone in isolamento domiciliare (434.535 contro 492.661), icon sintomi (6.658 contro 7.106). Restanole terapie(232 contro 232). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

