Alessandra Celentano | Confessioni Piccanti a Belve!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022)si è raccontata nel programma di Francesca Fagnani Belve. La prof di Amici ha rivelato alcuni retroscenasulla sua sfera privata, ma non solo. Spazio anche a dellepiù intime e profonde come quella riguardante la maternità mancata. Ecco tutto quello che ha raccontato la nostra Cele alla Fagnani! Leintime di: é casta da 13 anni!é stata una delle ospiti di Belve di Francesca Fagnani. La maestra di ballo di Amici, ha accettato di sottoporsi alla sfilza di domande della giornalista. Intervista andata in onda in seconda serata su Rai Due. Le sue dichiarazioni hanno già fatto parecchio rumore sul web. Una volta tanto, abbiamo visto ...