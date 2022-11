“Vi prendevo in giro” | Sophie Codegoni scopre la verità | ammissione scottante dopo il GF VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ex gieffinaindaga a fondo sulla relazione: la confessione in diretta sorprende tutti. La bella influencerè stata una delle protagoniste di punta del “GF Vip 6”, e da poco ha ricevuto una promozione molto gratificante.(fonte youtube)L’ex tronista ha raccolto infatti il testimone di Rosalinda Cannavò, agguantando il timone dello spin-off “Casa chi“, rubrica di gossip a tinte rosa che approfondisce le dinamiche del “GF Vip”. Durante l’ultima puntata del format,ha raccolto le testimonianze di Paolo Ciavarro, a sua volta reduce dall’esperienza nel reality. Il fascinoso volto di “Forum” vanta ben due legami nell’attuale cast del programma. Edoardo Donnamaria, infatti, ...

numero-diez.com

Di cose così ne ha fatte tante, ci scherzavo, loin'.Di cose così ne ha fatte tante, lo scherzavo, loin'. Parlando delle sue condizioni ha detto'Sto meglio, diciamo meglio'. Sulla Pimenta infine, prima di consegnarle il premio 'La mia ... Sconcerti: "In giro non vedo sostituti di Inzaghi" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...TORINO - Tra i grandi protagonisti della serata di gala alle Officine Grandi Riparazioni di Torino per la consegna del Golden Boy, premio internazionale di Tuttosport andato al centrocampista del Barc ...