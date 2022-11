Tumori dell’apparato digerente | stime di sopravvivenza e forme comuni

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Se pensiamo alla pancia, difficilmente ci vengono in mente tutti gli organi che ci sono all’interno dell’addome. E ancor meno si riflette sul fatto che ognuno di questi organi, sia pure se con frequenza diversa, può diventare sede di un tumore. Rimanendo solo allepiù, va detto che i principalidel tratto gastro-intestinale colpiscono ogni anno 78mila uomini e donne nel nostro Paese. Nello specifico si registrano 43.700 casi di tumore del colon-retto; 14.500 allo stomaco; 14.300 al pancreas e 5.400 colangiocarcinomi. Sono tutte malattie che ancora troppo spesso vengono diagnosticate tardivamente. Questo costringe i medici specialisti a dover trattare le neoplasie in fase avanzata, in cui sono disponibili poche terapie efficaci e rispettose della qualità della vita dei pazienti. Solo per il carcinoma del colon-retto ...