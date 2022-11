Terremoto ginnastica | interviene anche l’allenatore di Marcell Jacobs

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ha parlato Paolo Camossi, allenatore del campione olimpico Ilche ha travolto laritmica e non solo, italiana, non ha precedenti. La vicenda ha coinvolto e toccato tutti e a ‘Open’ ha parlatodi, Paolo Camossi. L’allentore ha conosciuto il velocista italiano quando aveva solo 22 anni e in qualche modo l’ha formato e costruito. Oggi i due, a livello tecnico e non solo, sono “inseparabili”. «L’agonismo – ha spiegato Camossi – viene dal termine greco agone che vuol dire lotta. E lottare per un obiettivo deve essere una libera scelta dell’atleta. Lo sport è di tutti, ma non è per tutti. C’è una parte che garantisce il benessere fisico, che contribuisce al buono stato di salute di ogni essere umano. E poi c’è l’agonismo puro. E l’approccio nell’agonismo pure ...