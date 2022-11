Strozza | scontro tra due auto | disagi per il traffico verso la Valle Imagna

(Di mercoledì 9 novembre 2022)tra due utilitarie lungo la strada provinciale 14, nel comune di. Intorno alle 13.50 le due vetture, che provenivano da direzioni opposte, si sono urtate. Una Fiat Panda è finita frontalmente contro il lato anteriore sinistro di una Fiat 16. I due conducenti, un 40enne e un 47enne, sono rimati feriti, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente. Si sono quindi create lunghe code da Villa d’Almé in direzione della, sia daBergamo.

