Sassuolo-Roma | le formazioni ufficiali | sorpresa Shomurodov

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Riportiamo ledi, partita valida per la 14a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Liberti, e dal quarto uomo Doveri. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abisso e Banti. Calcio d’inizio alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Entrambe reduci da una sconfitta,si daranno battaglia questo pomeriggio alla ricerca di una vittoria per riscattarsi. I neroverdi dopo il successo casalingo ai danni dell’Hellas Verona, sono andati incontro a due risultati negativi in casa del Napoli e contro l’Empoli nell’ultimo turno. La pesante assenza di Domenico Berardi per infortunio e la scarsa vena realizzativa di Pinamonti, stanno facendo la differenza ...