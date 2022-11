(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il giorno precedente, in un'intervista a TgCom24 , il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso aveva detto che è necessario raddoppiare l'attuale volume delle estrazioni di gas in ...

la Repubblica

Già nel discorso che ha preceduto il voto di fiducia in Senato, il 25 ottobre, Meloni aveva affermato che 'i nostri mari possiedono giacimenti diche abbiamo il dovere di sfruttare appieno', un ...... Javad Owji, a margine della riunione di governo, secondoriferisce l'agenzia di stampa '...ha iniziato a scambiare sottoprodotti energetici e auspica di rendere operativo lo scambio diin ... Quanto gas c'è davvero in Italia e nei suoi mari L'Iran ha firmato un protocollo d'intesa del valore di 40 miliardi di dollari con la società energetica russa Gazprom. Lo ha ...E' il motivo per cui sono importanti “i rigassificatori di Ravenna e Piombino”, quest'ultimo “un capitolo chiuso nella misura in cui è qualcosa di temporaneo. Nei tre anni c'è l'impegno a trovare una ...