Qatar 2022 | Son assicura | «Non mancherò per nulla al mondo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022), Son promette ai tifosi coreani che sarà presente alla rassegna che si avvia ad iniziare: le sue parole Heung-Min Son ci sarà a. L’attaccante coreano ha annunciato sui suoi canali social che non mancherà alla rassegna. LE PAROLE – «Voglio ringraziarvi per tutti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento che ho ricevuto nell’ultima settimana, ho guadagnato molta forza leggendoli. Correre per il nostro paese ai mondiali è il sogno di molti ragazzi che crescono per diventare calciatori. Anche io ho quel sogno ancora immutato. Considerando le maschere che avete indossato con pazienza negli ultimi due anni, le mie maschere che verranno indossate alla partita dei mondiali saranno. Non lo salterò per niente al. Non vedo l’ora di rappresentare il nostro ...