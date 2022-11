Agenzia ANSA

Passa dall'ergastolo a 25 anni di reclusione la pena per Ridha Mahmoudi, il tunisino di 57 anni che la mattina del 15 settembre del 2020 ha aggredito ea coltellate don Roberto Malgesini, 50 anni, mentre in auto si apprestava a portare la prima colazione ai senzatetto di Como. Lo ha deciso oggi la Corte d'assise d'appello di Milano che ha ...È quella di Federico Del, il sindacalista dei venditori ambulantidal clan dei casalesi nel 2002 'C'è sicuramente la sua storia, ma il film è un omaggio a tutte le figure che come lui ... Prete ucciso a Como: per imputato da ergastolo a 25 anni - Cronaca Passa dall'ergastolo a 25 anni di reclusione la pena per Ridha Mahmoudi, il tunisino di 57 anni che la mattina del 15 settembre del 2020 ha aggredito e ucciso a coltellate don Roberto Malgesini, 50 an ...Proseguono i lavori del processo d’appello per l’omicidio di don Roberto Malgesini, il prete ucciso a San Rocco il 15 settembre di due anni fa da Ridha Mahmoudi. La perizia psichiatrica condotta ...