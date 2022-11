Perché la Ocean Viking va a Marsiglia e le altre no | ora non è più scontato sbarcare in Italia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La, “respinta” dall’, è in navigazione verso. La Francia ha dunque accettato di farsi carico dei 234 migranti soccorsi dalla nave norvegese, che è una delle più grandi ed efficienti navi umanitarie. Il lungo viaggio versola terrà per diversi giorni lontana dall’area di ricerca e soccorso al largo della Libia. Una situazione che crea un precedente per i Paesi di bandiera della navi o delle ong che le gestiscono. Portare tutti i migranti innon sarà più così. Parigi non ha gradito la svoltana sui migranti Un cambio di passo che a Parigi non hanno gradito. Una fonte del governo francese citata dai media d’Oltrealpe sostiene che l’atteggiamento “inaccettabile” dell’è ...