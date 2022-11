Naufraghi? Vi dico chi sono davvero Ong | la scomoda verità di Vespa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si parla degli sbarchi delle navi Ong nel porto di Catania da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 9 novembre, e Bruno, che è in collegamento fa una netta e durissima distinzione: "Questi nonma migranti, è la serie A dei migranti, cioè delle persone che per elevare legittimamente il loro tenore di vita pagano una somma anche importante, salgono su una nave, vengono rilevati su un'altra nave altrettanto sicura e sbarcano in Italia". "Poi ciquei disgraziati, invece, che pagano meno, vanno dagli scafisti, qualche volta annegano, altre volte vengono raccolti dalla nostra guardia costiera o da chi capita. E questila maggior parte", prosegue il direttore di Porta a porta. Che si chiede e chiede ai presenti in studio: "Andiamo avanti cosi? ...

Ma nessuno ,nessuno (e quindi nemmeno l'Italia), ha il diritto di condannarli a vivere su una ... Se l'Italia , poi, non è in grado di ottenere che una parte di queivenga mandata in ...Se lo, significa che è vero. Nel decreto omnibus il suo governo, anzi, l'ex prefetto Matteo ... E chi stabilisce l'accoglienza selettiva Non sono poi tuttiche hanno diritto a sbarcare ... Ong, la verità scomoda di Vespa: "Naufraghi Vi dico chi sono davvero" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende l'operato del governo sul tema migranti. Nel corso di un'assemblea con i gruppi parlamentari di Fratelli ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si scompone dopo le parole della Francia, che chiede all’Italia di assumersi le proprie ...