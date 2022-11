Milano | coppia intossicata da monossido di carbonio in un residence a Linate | morto 21enne | grave il compagno di 24 anni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un ragazzo di 21in un appartamento a Segrate () a causa di un’intossicazione dadi. Insieme a lui c’era anche il24enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. La vittima si era trasferita in Lombardia dalla Campania lo scorso ottobre e viveva in una pochi chilometri dall’aeroporto di: aveva ottenuto l’alloggio grazie ad una convenzione con l’azienda dove lavorava con un contratto di stage. Al momento della fuga di gas che ha provocato l’intossicazione, i due si trovavano entrambi nell’appartamento. L’allarme è scattato alle 11:49 di questa mattina, quando i genitori delhanno allertato alcuni amici perché da ore non ricevevano risposta alle ...

E' morto intossicato dal monossido di carbonio. la tragedia a Segrate in provincia di Milano. Grave in suo amico ...