Malattia tiroidea | screening all’Università per una patologia molto diffusa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Unoper laper gli studenti universitari sanniti è in atto a cura della stessa Università con la cooperazione della Croce Rossa Il programma, che coinvolge circa 80 giovani, nasce sulla base della ben nota carenza di sale ioideo nelle aree interne campane, lontane dal mare, che ha una diretta influenza sul funzionamento della minuscola, ma fondamentale ghiandola a forma di farfalla. L’Unisannio con il Rettore Gerardo Canfora ha puntato sulla prevenzione avendo il supporto della Croce Rossa per contrastare questo tipo di. Presso la sede di via delle Puglie si è svolta la prima giornata di prevenzione con il personale infermieristico e volontario coordinato da Annachiara Tarantino specialista in Endocrinologia: “Importante riconoscere la ...

