Maccarone | “Osimhen ha grandi qualità fisiche e tecniche ma può ancora crescere…”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Massimo, ex attaccante attuale allenatore. Queste le sue parole: “è unssimo attaccante, è uno che dà l’anima dall’inizio alla fine e poi hasiache. E’ un giocatore completo, ma puòcrescere e l’età è dalla sua parte. -afferma- Il Napoli è davvero forte, mi piace vederlo giocare e da allenatore veder giocare questa squadra è un piacere. Ha dinamiche sempre diverse, di partita in partita. L’Udinese si è persa un pò nell’ultimo mese, ma il Napoli per vincere deve semplicemente essere se stesso. Zielinski si trova meglio in questa posizione, ma vedo in lui una crescita di anno in ...