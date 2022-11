LIVE Inter-Bologna 6-1 | Serie A calcio in DIRETTA | rete in scivolata di Gosens

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82?che oramai aspetta solo il fischio finale. 80? L’continua ancora con il suo pressing. 78? Fuori Barrow e dentro Vignato nel. 76? Gooooooooooool,, assist di Dzeko perfetto per il tedesco che innon sbaglia,6-1. 74? Dentro Asllani e Gagliardini, fuori Calhanoglu e Barella nell’. 72? Si preparano altri cambi per il. 70? Barella per, passaggio troppo lungo. 68? Partita che vive la sua fase più lenta. 66? Punizione di Lykogiannis fuori. 64? Dentro Zirkzee e Soriano, fuori Ferguson e Arnautovic nel. 62? Fuori Dimarco, Lautaro Martinez e Dumfries, ...