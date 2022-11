La Moratti in corsa toglie più voti alle destre che ai progressisti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In Lombardia bisogna invertire la narrazione. Anzi, per dirla meglio, occorre rimettere la realtà al suo posto scrollandosi di dosso le mistificazioni di Renzi e Calenda. Che Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova, sia un problema politico per il centrosinistra è una millanteria che non ha nessun senso. In Lombardia bisogna invertire la narrazione. Che Letiziasia un problema politico per il centrosinistra è una millanteria che non ha nessun senso Potranno metterci tutto l’impegno Matteo Renzi e Carlo Calenda ma lada queste parti è la sindaca di Milano che secondo la Corte dei Conti avrebbe avuto “il connotato della grave colpevolezza, ravvisabile in uno scriteriato agire, improntato ad assoluto disinteresse dell’interesse pubblico alla legalità e alla economicità dell’espletamento della funzione di ...