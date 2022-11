Adnkronos

Nel 2022 per la prima volta è stato calcolato non solo unper i singoli Paesi ma anche un ... i cui Paesi sono affetti dacronica, instabilità politica e governi non democratici. Bambini ...... sancendo il principio per cuie indigenza non possono in nessun modo comprimere i diritti ... alla riduzione del traffico e alle chiusure, l'incremento del 2022, che porta l'al suo ... Indice povertà a settembre in lieve aumento, pesa inflazione