Idrogeno per uso civile | parte la prima sperimentazione in Italia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A Castelfranco Emilia, città dell’Emilia-Romagna, è iniziata laper l’utilizzo dell’nella rete di distribuzione del gas della città. In particolare è stato introdotto un mix di metano enel tratto di infrastruttura gas della città gestita da Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che distribuisce gas naturale ed energia elettrica. Il progetto L’iniziativa, che ha coinvolto trenta famiglie, è ladel genere ine si pone l’obiettivo di studiare soluzioni innovative per l’utilizzo del gas verde, vettori energetici a basso impatto che, nel lungo periodo, iniziative alle esigenze di decarbonizzazione del territorio, con importanti benefici per l’ambiente. Vale la pena ricordare, infatti, che la combustione dell’non ...

Energy CuE

...Nikola Tre a batterie elettrichei mercati europei, con un'autonomia fino a 500 km, entrambi disponibili sul mercato nel 2023. "Abbiamo anche presentato il primo prototipo di un Daily a, ...... gas, servizi di efficienza energetica e soluzionila mobilità elettrica alle piccole e medie ... basata sull'con una piattaforma tecnologica ibrida gas/liquido. L'operazione è stata ... Come si produce l'idrogeno e perché è il combustibile del futuro Anche Kawasaki è presente all'evento EICMA 2022 di Milano con una gamma di nuovi prototipi e motociclette di serie. Il marchio giapponese è pronto ad affrontare la rivoluzione elettrica con una line-u ..."Essere parte di una Community come CEOforLife significa per noi condividere intenti, visione, orizzonti comuni: questo è un passaggio fondamentale per la “messa a terra” di principi e modelli di svil ...