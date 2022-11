Billie Jean King Cup Finals 2022 | regolamento e come funziona

(Di mercoledì 9 novembre 2022) IldelleCup: il format e. Si gioca da martedì 8 a domenica 13 novembre sui campi in cemento indoor dell’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Regno Unito). Presente anche l’Italia di Tathiana Garbin. La nostra capitana deve rinunciare a Camila Giorgi ma può contare su Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. In totale ci sono dodici squadre ai nastri di partenza, suddivise in quattro gruppi da tre. Le ragazze azzurre sono inserite nel Gruppo A insieme alla Svizzera e al Canada. La fase a gironi (group stage) avrà luogo tra martedì 8 e giovedì 11 novembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV GIRONI, TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Al termine di questi tre giorni, i vincitori di ...

L'Italia è subito protagonista alla Emirates arena di Glasgow alle fasi finali dellaKing Cup, la più importante manifestazione a squadre del tennis femminile. In Scozia sono 12 le nazioni al via, suddivise in 4 gironi da 3 squadre, le vincenti di ogni girone si ...Nel secondo, invece, contro Belinda Bencic , numero 1 svizzera conclamata c'è Jasmine Paolini e non, come da classifica, Martina Trevisan . Anche qui la ragione di Tathiana Garbin è chiara: tra le due ...Una prima sfida già decisiva. Oggi, mercoledì 9 novembre, all’Emirates Arena di Glasgow, l'Italia di Tathiana Garbin sfiderà la Svizzera, testa di serie numero 1 del… Leggi ...A partire dalle 11 le azzurre affronteranno la Svizzera nella prima partita del Gruppo A: Elisabetta Cocciaretto aprirà le danze contro Jil Teichmann ...